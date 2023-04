Fidelis Andria: Cudini, ‘Gara di Latina vale la stagione’

( Di Lorenzo Ruggieri ) Il successo ai danni dell’Avellino ha permesso alla Fidelis Andria di essere padrona del proprio destino. I federiciani, infatti, avranno a disposizione due risultati su tre contro il Latina per raggiungere i playout e condannare la Viterbese alla retrocessione diretta.

“Siamo stati bravi ad arrivare a giocarci questa partita”, ha dichiarato il tecnico dei pugliesi Mirko Cudini alla vigilia dell’incontro. I biancoazzurri affronteranno un Latina in cerca del pass per i playoff. L’ex allenatore del Campobasso ha illustrato così il match: “Affronteremo una squadra composta da giocatori importanti, con una posizione di classifica che rispecchia poco il reale valore della compagine. Riescono a far giocare male gli avversari e hanno rinforzato il gruppo nel mercato di gennaio. Tuttavia, per noi sarà la gara più importante della stagione, alla quale potrebbero aggiungersene altre se riuscissimo a raggiungere i playout. In questi casi, l’esperienza conta ma è molto utile la freschezza e la giusta condizione mentale. Andremo in campo per vincere, senza pensare ai risultati delle altre squadre. Purtroppo, capitan Arrigoni è parzialmente a disposizione ma avremo dalla nostra parte un pubblico caloroso che sta dimostrando attaccamento alla maglia e sarà sicuramente da stimolo”.

