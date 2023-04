Foggia: Rossi, ‘Energie sulla Turris, alle altre ci penseremo poi’

( Di Lorenzo Ruggieri ) Turris: “Sarà l’ultima della regular season ma solamente la quarta al timone di questa squadra. Dobbiamo concentrare le nostre energie sulla Turris ed evitare di disperderle guardando agli altri risultati. Ovviamente, terrò conto delle diffide, ma senza esagerare. Voglio vedere tutti all’opera cercando di sbagliare il meno possibile”.

Indisponibili. “Costa è squalificato, mentre non saranno disponibili Battimelli, Beretta e Vacca. Quest’ultimo ha ripreso ad allenarsi da una settimana, mentre Beretta, reduce da problemi fisici, ha avuto l’influenza”.

Progressi: “Non sono presuntuoso, sto aggiungendo qualcosa di mio, ma ho sempre bisogno della verifica. Sono dispiaciuto per la sconfitta di Catanzaro, dove non meritavamo di perdere. Sono arrivato da 21 giorni ed è difficile dare la propria impronta in così poco tempo”.

Campionato: “Le squadre che hanno speso di più, come il Catanzaro, sono le più attrezzate. In B viene promossa una sola compagine e se hai una maggiore disponibilità economica è più facile. Per vincere questo campionato hai bisogno dei migliori giocatori della categoria e di quattro o cinque giovani di prospettiva”.

Tifosi: “Quando sono arrivato a Foggia ho chiesto ai tifosi di aiutarmi a dare una mano alla squadra. Attraverseremo momenti difficili, ma chi ama questa maglia la sostiene”.

