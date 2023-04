Taranto: Capuano, ‘Una delle migliori stagioni della mia carriera’

( Di Lorenzo Ruggieri ) Messina: “Nessuno avrebbe immaginato che saremmo riusciti ad arrivare a questa partita, dove possiamo raggiungere un traguardo che a Taranto manca da 13 anni. Domani cercheremo di coronare un sogno da regalare alla città, alla proprietà e ha chi ha sempre creduto in me. Il Messina non ha bisogno di presentazioni, ha disputato un girone di ritorno da applausi raccogliendo 29 punti. La squadra siciliana è reduce da un cammino incredibile, effettuando un miracolo sportivo. Entrambe le compagini andranno a caccia dei tre punti, per noi sarà la gara più importante dal ritorno nel professionismo mentre i nostri rivali cercheranno di conseguire la salvezza. Proveremo a scrivere una piccola parte della storia di questo club entrando nei playoff ma non dobbiamo farci attanagliare da un entusiasmo eccessivo”.

Appello ai tifosi: “Ho ribadito il mio appello all’assessore allo sport durante una manifestazione che mi ha inorgoglito. Presumo che supereremo facilmente i 4.000 spettatori e sono sicuro che vorranno applaudire il campionato dei ragazzi, a prescindere dal risultato. Anche chi non si recherà allo Stadio, però, resterà con il cuore in gola per questo traguardo importantissimo”.

Assenza di Boccadamo: “Antonio è un ragazzo d’oro e si è rivelato una bellissima scoperta, inserendosi bene dopo una fase di applicazione. Anche a Viterbo erano assenti Mastromonaco e Ferrara e domani farò una scelta, complici anche i numerosi acciacchi”.

Riassunto della stagione: “A mio avviso, un allenatore deve essere giudicato in base al materiale a disposizione. Volevo tornare e Taranto e ho accettato senza vedere la classifica, prendendomi anche una piccola rivincita per l’esonero immeritato del 2001. Ho vissuto diverse stagioni positive ma colloco questo campionato tra i più belli della mia carriera”.

Rinnovo: “Sento quotidianamente il presidente Giove ma non mi è mai importato dei contratti. Il presidente mi ha proposto la permanenza già due mesi fa. Inoltre, la proprietà mi ha sempre accontentato e vorrei ringraziarla. In questo momento, però, credo che sia ingeneroso parlare del futuro”.

Condividi su...



Linkedin

email