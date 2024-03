Monopoli e Turris chiudono a reti bianche: al Veneziani un pareggio che accontenta di più gli ospiti

Il Monopoli coglie il quarto risultato utile consecutivo ma lo 0-0 del Veneziani accontenta più la Turris che la squadra di Taurino che si è comunque dimostrata viva ed è uscita tra gli applausi del pubblico del Veneziani.

CRONACA. Prima azione pericolosa per la Turris al 5’ crossa da destra su cui Maniero prova la rovesciata, che termina a lato. Ancora Turris al 17’: pallone tra le linee di Franco per Jallow che calcia dai 20 metri trovando Gelmi attento. La risposta del Monopoli non si fa attendere: traversone di Borello da destra, colpo di testa di Ardizzone che si spegne fuori. Al 39’ è Tommasini a trovare un lampo dei 20 metri, Marcone respinge in angolo.

Parte forte il Monopoli nella ripresa, Ardizzone va da Tommasini che manca ancora di poco lo specchio. Grande occasione per la Turris all’8’: Maniero raccoglie da Saccani e si gira, ma Gelmi sventa tutto. Ancora Ardizzone al 10’ su assist di Tommasini e velo di De Risio, la difesa ospite devia in angolo. Sempre Tommasini protagonista al quarto d’ora con un’acrobazia che si spegne fuori a pochi passi dalla porta. Jallow è un pericolo costante e al 25’ gira di testa di pochissimo fuori da buonissima posizione. Il Monopoli prova a restare in avanti nei minuti finali ma non impensierisce Marcone. Finisce 0-0 con la Turris che sale a quota 33, Monopoli a quota 30 e a +3 dalla coppia formata da Virtus Francavilla e Monterosi.

MONOPOLI – TURRIS 0-0





S.S. MONOPOLI 1966 (3-5-2): Gelmi; Fornasier, Bizzotto, Barlocco; Viteritti, Borello, De Risio, Ardizzone(28’st Bulevardi), La Valdera(1’st Angileri); Grandolfo(37’st Sosa), Tommasini.

All.: Taurino.

A disp.: Dalmasso; Cristallo, Simone, Arioli, Vitale.



TURRIS 1944 (3-5-2): Marcone; Esempio, Maestrelli, Panelli; Saccani, Franco, Scaccabarozzi, Pugliese, Nicolao(44’st Cocetta); Jallow(32’st Giannone), Maniero(23’st D’Auria).

All.: Menichini.

A disp.: Iuliano, Pagno; Serpe, De Felice, Pavone, Nocerino, D’Alessio, Siega, Ricci.

Arbitro: Simone Gallipò della sezione di Firenze. Assistenti: Simone Biffi della sezione di Treviglio e Andrea Bianchini della sezione di Perugia. Quarto ufficiale: Stefano Milone della sezione di Taurianova.



Ammoniti: Angileri, Viteritti, Bizzotto, Bulevardi(M); Maestrelli(T). Espulsi: 50’st Pugliese(T).



Note: Recupero 1’ p.t., 5’ s.t.; angoli 5-0. Divisa biancoverde per il Monopoli, rossa per la Turris. Spettatori 2730 di cui 1356 abbonati e 132 ospiti.

