Foggia eroico, capolista ribaltata: Juve Stabia battuta 2-1 allo “Zac”

FOGGIA – Le incornate di Riccardi ed Ercolani fanno festeggiare lo “Zaccheria”, il Foggia rimonta la Juve Stabia capolista e vince 2-1 dopo tanta sofferenza, vittoria sporca e preziosissima per gli uomini di Cudini che continuano a volare.

L’avvio però è complicato, più del previsto, le vespe passano in vantaggio al 4’: Candellone supera Ercolani sulla sinistra, Mosti non colpisce in maniera convinta, il rimpallo favorisce Leone che con freddezza realizza un rigore in movimento. I rossoneri reagiscono subito e lo “Zac” si accende, al 10’ il secondo corner di Millico porta i suoi frutti, il fantasista pesca Riccardi che trafigge l’ex Thiam complice una deviazione, subito 1-1 in un avvio dalle forti emozioni. Emozioni che diminuiscono via trascorrendo, regna l’equilibrio fino al 38’, quando Andreoni lascia partire un cross dalla destra, bella rovesciata di Adorante che Perina ribatte, Papazov disturba poi la respinta di Candellone, brivido intenso sulla schiena dei satanelli. Non accade più nulla fino al duplice fischio.

La cronaca della ripresa registra una buona palla-gol per gli ospiti al 48’, Mignanelli imbecca Adorante che elude la marcatura e tenta di scavalcare Perina con un tocco morbido senza fortuna. Le vespe sfiorano ancora il vantaggio al 62’, cross di Miganelli, Adorante tiene viva l’azione con una sponda deliziosa per Candellone che manda alle stelle la palla dell’1-2. Gol sbagliati, gol subito, è la legge non scritta del calcio. Il Foggia passa ancora su palla inattiva, nasce tutto ancora dai piedi di Millico che al 71’ scodella in area, Tenkorang corregge al centro per Ercolani, altro difensore goleador della serata che consente ai satanelli di ribaltare il punteggio. Svantaggio inaspettato per la Juve Stabia che torna ad aggredire, al 73’ l’incornata di Piscopo termina alta. 77’, punizione magistrale di Mignanelli, parata ancor più bella di Perina che evita il gol con un intervento prodigioso. Lampo del Foggia all’80’, spunto di Millico dalla sinistra, torsione di Silvestro sul fondo. I rossoneri soffrono maledettamente, la Juve Stabia ci prova nel recupero con due piazzati di Mignanelli, primo termina alto, il secondo, a tempo praticamente scaduto, finisce tra le braccia di Perina. Una parata che scatena la festa dello “Zaccheria”, il Foggia vince 2-1, batte la capolista e torna in zona play-off nella gara più importante.

IL TABELLINO

FOG 2–1 JVS

Foggia (3-4-1-2): Perina; Riccardi, Papazov, Ercolani (88’ Martini); Silvestro, Tascone (72’ Schenetti), Odjer, Vezzoni; Millico (88’ Rizzo); Tonin (65’ Tenkorang), Gagliano (88’ Rolando). All. Cudini.

Juve Stabia (4-3-3): Thiam; Andreoni (86’ Piovanello), Bachini, Bellich, Mignanelli; Buglio, Leone, Romeo (79’ Meli); Mosti (62’ Piscopo), Adorante, Candellone. All. Tarantino (squalificato Pagliuca).

Arbitro: Centi di Terni.

Marcatori: 4’ Leone (J), 10’ Riccardi (F), 71’ Ercolani (F).

Note: ammoniti: Mosti (J), Tarantino (J), Riccardi (F), Schenetti (F), Odjer (F), Vezzoni (F).

Angoli: 2-6

