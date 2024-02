Monopoli disattento e sfortunato: il Latina infligge il quarto ko consecutivo

Un erroraccio in fase di alleggerimento costa al Monopoli la quarta sconfitta consecutiva. D’Orazio beffa i biancoverdi, fischiati dal loro pubblico al termine del match e ancora fermi a quota 23 in classifica. Il Latina sale a 40 e resta in piena zona playoff.

LA CRONACA. Subito Monopoli pericoloso dopo un minuto: combinazione De Paoli-Barlocco con Guadagno che respinge la conclusione dell’esterno. Risponde il Latina dopo un minuto: Del Sole si mette in proprio e calcia a lato di pochissimo. Doppia occasione per il Monopoli tra il 9’ e il 16’: prima Ferrini da distanza ravvicinata manca incredibilmente il tap-in vincente, poi Borello, pescato da Tommasini, salta Guadagno in uscita ma la spedisce a lato in maniera clamorosa. La più classica delle regole del calcio prende corpo al 40’: disastro in fase di alleggerimento di Angileri, D’Orazio la recupera e dal limite la spedisce all’incrocio per il vantaggio degli ospiti.

Nel secondo tempo ancora Monopoli vicino al gol al 5’ quando Tommasini calcia a botta sicura servito da Borello ma trova la deviazione di De Santis in angolo. Al 17’ è De Risio a provarci dai 20 metri: il tiro coglie il palo esterno. Guadagno è provvidenziale al 35’ quando para il colpo di testa di Grandolfo servito da un cross di La Vardera. Le speranze dei biancoverdi si esauriscono al 37’ quando Borello dal limite colpisce in pieno la traversa. Finisce così, con il Monopoli disattento e sfortunato che torna a casa con un altro ko.

MONOPOLI – LATINA 0-1

Reti: 41′ D’Orazio(L)



S.S. MONOPOLI 1966 (3-4-1-2): Gelmi; Angileri, Bizzotto, Ferrini(9’st La Vardera); Viteritti, Iaccarino(14’st Hamlili), De Risio(33’st Ardizzone), Barlocco(33’st Sosa); Borello; De Paoli(14’st Grandolfo), Tommasini.

All.: Taurino.

A disp.: Dalmasso, Sibilano; Berman, Simone, Cubretovic, Arioli, Vitale.



LATINA CALCIO (3-4-3): Guadagno; Marino, Vona, De Santis; Ercolano, Riccardi(45’st Mazzocco), Crecco, Paganini; Del Sole(14’st Mastroianni), Fella(14’st Perseu), D’Orazio(40’st Capanni).

All.: Coraggio.

A disp.: Fasolino; Perseu, Mastroianni, Sorrentino, Fabrizi, Rozzi, Cortinovis, Scravaglieri, Di Renzo.

Arbitro: Domenico Castellone della sezione di Napoli. Assistenti: Marco Porcheddu della sezione di Oristano e Glauco Zanellati della sezione di Seregno. Quarto ufficiale: Alessandro Femia della sezione di Locri.



Ammoniti: Hamlili(M); Riccardi, Guadagno(L). Espulsi: -.



Note: Recupero 1’ p.t., –’ s.t.; angoli 8-6. Divisa biancoverde per il Monopoli, nerazzurra per il Latina. Spettatori – di cui 1356 abbonati e 47 ospiti.

