Nardò, Lanzolla: “Siamo stati poco attenti, ci scusiamo con i tifosi”

Al termine del match perso contro il Gallipoli, il difensore del Nardò Nicola Lanzolla ha parlato così ai nostri microfoni, spiegando cosa a suo avviso non ha funzionato nel derby perso in casa dei giallorossi: “Abbiamo perso una partita a causa di due gol subiti su palla inattiva. Stati evidentemente poco attenti. I risultati delle altre squadre non ci interessano, non serve fare calcoli se poi non vinciamo. Dobbiamo pensare a noi. Siamo dispiaciuti e rammaricati, ma dobbiamo ripartire. Ci scusiamo con i tifosi, può capitare di perdere. Nel primo tempo non ho visto un brutto Nardò”.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author