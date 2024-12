Monopoli, Colombo: “Non lasciamoci influenzare dalle difficoltà della Turris”

Dopo aver archiviato la pratica Taranto, il Monopoli affronterà un’altra squadra afflitta da problemi societari e con un futuro incerto. Contro la Turris, dunque, servirà replicare l’atteggiamento inscenato contro gli ionici per continuare a viaggiare a vele spiegate. Così Alberto Colombo, tecnico dei biancoverdi, alla vigilia del match: “Le difficoltà saranno simili a quelle col Taranto, se non superiori. Il potenziale della rosa della Turris è superiore a quello che poteva esprimere il Taranto la scorsa settimana, tra squalifiche e infortuni. Sarà una partita diversa ma il problema sarà simile, per via di alcune difficoltà risolte ma che potrebbero influenzare sia i giocatori della Turris che i nostri. Dovremo essere bravi ad indirizzare la partita in un certo modo. Sarà una sfida complicata ma stimolante, il nostro entusiasmo non deve sfociare in presunzione o arroganza ma deve essere una spinta per disputare una grande partita contro una squadra che vorrà invertire un trend negativo”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author