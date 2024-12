Taranto, ufficiali le dimissioni di Cazzarò e Murianni

Il Taranto ha ufficializzato le dimissioni di mister Michele Cazzarò e del suo vice Enzo Murianni. Piove sul bagnato in casa rossoblù, con la società che dovrà nominare un tecnico in possesso del patentino Uefa A per non perdere a tavolino la gara contro il Giugliano. Nel frattempo la società sarebbe tornata in capo al presidente Giove che avrebbe incontrato i giocatori per cercare un accordo ed evitare la messa in mora.

