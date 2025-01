Monopoli, Colombo: “Mercato? Non vogliamo rompere gli equilibri”

Il campionato del Monopoli riparte da Potenza. Domani, infatti, i biancoverdi sfideranno il Sorrento nella prima gara del 2025. Il popolo pugliese si augura che il nuovo anno sia sulla falsa riga di quello appena concluso, chiuso dalla squadra di Alberto Colombo con tredici risultati utili consecutivi. Queste le parole del tecnico dei biancoverdi alla vigilia del match: “Affronteremo un avversario con un’identità precisa e una qualità nell’espressione del gioco ben delineata. I campani hanno meccanismi offensivi consolidati e una filosofia simile agli anni precedenti. Il Sorrento ha sempre espresso prestazioni molto positive. Il risultato di Catania non deve ingannare, i campani possono mettere in difficoltà ogni avversario. Ne abbiamo avuto un assaggio nel primo tempo dell’andata e conosciamo i pericoli che si possono correre non affrontando la gara in una certa maniera. In più, ci sarà l’incognita della pausa”.

Indisponibili: “Saranno assenti i lungodegenti Calvano e Vazquez. Mancheranno anche Cascella e lo squalificato Angileri. Il resto del gruppo è a disposizione. Cristallo ha recuperato e si aggiungerà anche il nuovo arrivato Sylla, il quale potrebbe anche scendere in campo a partita in corso”.

La sosta: “Abbiamo cercato di lavorare in un determinato modo ma c’è stata una sosta di 7 giorni imposta dagli accordi con l’Associazione Italiana Calciatori. Abbiamo affidato ad ogni giocatore un programma da seguire in quella settimana ma negli altri giorni non abbiamo potuto caricare perché abbiamo avuto poco tempo per riprendere. Nei primi giorni abbiamo toccato qualcosa dal punto di vista aerobico. I giocatori si sono presentati in modo adeguato ma riattaccare la spina non è automatico. Questo aspetto vale anche per tutti i miei colleghi. Le partite possono riservare sorprese in positivo o in negativo”.

Formazione: “Bizzotto probabilmente sostituirà Angileri, si è allenato bene ed è un giocatore affidabile. Nel resto della formazione potrebbero esserci delle variazioni ma vogliamo dare continuità sotto l’aspetto tattico. La bravura sarà quella di trovare le giuste dislocazioni in base agli spazi concessi dagli avversari. Negli ultimi periodi, il Sorrento ha spesso variato sistema di gioco. Possiamo adeguarci mantenendo saldi i nostri princìpi”.

Mercato: “L’idea è quella di toccare il meno possibile ma qualcuno potrebbe avere dei dubbi difronte a della proposte che non immaginava potesse avere. Oppure, alcuni giocatori in scadenza di contratto potrebbero ascoltare altre voci. Questi aspetti possono destabilizzare i ragazzi ma questo varrà per tutte le squadre. Credo che tutti vorrebbero rimanere ma dipende anche dai contratti. Noi stiamo bene così. Calvano? Per noi è un giocatore importantissimo, sta compiendo passi avanti nel recupero. Se riuscissimo a trovare un giocatore che possa implementare il reparto di centrocampo senza minare gli equilibri potremmo procedere, altrimenti rimarremo così”.

Il mercato delle altre squadre: “Ognuno ha le proprie esigenze e possibilità. Noi guardiamo noi stessi, senza uscire troppo dai binari pur mantenendo le nostre ambizioni. Vogliamo continuare su questa strada e vogliamo inserire dei giocatori che non rompano gli equilibri e non vadano ad inficiare il gruppo a livello umano”.

Minutaggio: “Domani sarà l’ultima partita del terzo lotto e ho la facoltà di scegliere i giocatori che ritengo più adatti senza guardare al minutaggio”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author