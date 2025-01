Barletta, De Candia: “Testa solo al Canosa, al resto ci penseremo più avanti”

Conquistare l’ennesima maglia gialla della stagione e inaugurare nel migliore dei modi il nuovo anno. Questo il diktat da seguire per il Barletta, che al “Puttilli” per la ventiduesima giornata di Eccellenza attende il Canosa. Gara insidiosa per i biancorossi. Non solo per i valori tecnici della squadra guidata da mister Vincenzo Lanotte, ma soprattutto per le incognite legate alla ripresa dopo qualche settimana di riposo. “Noi allenatori – le parole di mister De Candia – abbiamo sempre dei dubbi in queste partite. Sono consapevole comunque del gruppo che ho a disposizione e credo che la squadra si farà trovare pronta”.

In vista del Canosa, intanto, mister De Candia avrà tutta la rosa a disposizione. Bernaola ha smaltito l’infortunio che lo ha costretto a rimanere fermo ai box nella trasferta di Molfetta, mentre De Gol torna dopo un turno di squalifica. “Ho un ventaglio ampio – prosegue il tecnico biancorosso -, posso decidere chi schierare e sbagliare meno”.

Sei partite di campionato, una doppia finale di Coppa Italia e un calendario compresso già a partire dal mese di gennaio per il Barletta. Mister De Candia, però, chiede ai suoi di ragionare partita dopo partita. “Pensiamo alla prima, alle altre sette ci penseremo in seguito. Sarà un mese complesso, ma ci faremo trovare pronti”.

