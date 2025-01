Fc Matera, Tosoni: “Appoggiamo la protesta civile dei nostri tifosi”

“Ho contattato la società del Francavilla ancor prima del comunicato della Curva Sud ma mi è stato negato categoricamente di avere a disposizione più biglietti. A fronte di una protesta civile dei nostri tifosi non posso che sostenere le loro idee. Anche io nasco ultras e capisco le loro esigenze. Per questo, la nostra tifoseria può solo trovare disponibilità da parte mia”. Parla così, ai microfoni di Antenna Sud, il presidente Stefano Tosoni.

Sull’entusiasmo ritrovato: “Mi ero preso sei mesi di tempo con i ragazzi della Curva Sud perché erano scettici come tante persone visti i problemi che c’erano in precedenza. Pochi giorni fa ho avuto un incontro con i nostri tifosi che mi hanno dato atto di quanto fatto finora. Ovviamente, i meriti non sono solo i miei ma di tutte le persone che operano per questo club. I meriti sono di tutti. Abbiamo lavorato bene e proveremo a continuare su questa strada”.

Sugli obiettivi: “Le nostre aspettative sono quelle di continuare a lavorare per come stiamo facendo. Dobbiamo impegnarci al massimo e alla fine vedremo dove arriveremo”.

