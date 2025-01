Gravina, Tiozzo: “Contro il Martina sfida stimolante”

Più luci che ombre fino a questo momento per il Gravina, che si affaccia al 2025 con un solo obiettivo: chiudere quanto prima ogni discorso legato alla salvezza. La sconfitta contro l’Acerrana nell’ultimo turno non ha cancellato una buona prima parte di stagione, con i murgiani abili nel collezionare 24 punti al termine del girone di andata. Domenica, però, c’è l’ennesimo esame da superare per il Gravina, che al “XXI Settembre Franco Salerno” attende il Martina. Gara che sarà trasmessa in diretta su Teleregione a partire dalle 14:30.

Gravina e Martina, intanto, si guardano quasi allo specchio. Due squadre che con una buona dose di coraggio hanno puntato sulla linea verde, portando a casa ottimi risultati. Le prospettive, in ogni caso, rispetto allo 0-1 dell’andata si sono rovesciate completamente. A Pizzulli è servita una fase di rodaggio per oliare i meccanismi della sua macchina, con i biancazzurri capaci di inanellare 12 risultati utili consecutivi in campionato da ottobre in poi.

