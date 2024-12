Monopoli, Colombo: “Con il Giugliano saranno fondamentali i duelli”

Il pareggio con l’Avellino ha confermato la maturità del Monopoli. La reazione allo svantaggio iniziale, infatti, è sintomo di una squadra in salute e abile nel recepire i dettami del proprio allenatore. Nel match contro il Giugliano, in programma lunedì 9 dicembre, i biancoverdi avranno l’opportunità per scavalcare il Cerignola e raggiungere la seconda posizione. Queste le parole di Alberto Colombo, tecnico del Monopoli, in conferenza stampa: “La partita di lunedì verterà molto sulla capacità di gestire i duelli. Il Giugliano somiglia al Potenza, ha giocatori molto rapidi e abili nell’uno contro uno sugli esterni. Su queste situazioni dipenderà la partita, in particolare sulle transizioni”.

Indisponibili: “Alle assenze di Calvano e Cascella, si aggiungono l’infortunio di Vazquez e la squalifica di Viteritti. Vedremo se fino a lunedì succederà ancora qualcosa ma speriamo di no. Il resto del gruppo è a disposizione”.

Variazioni tattiche: “Al di là dell’infortunio di Vazquez, cerchiamo di variare il nostro piano tattico. Decidiamo in base agli spazi che gli avversari possono concedere o alla loro linea difensiva. La settimana è andata bene, ci sono dei giocatori che hanno avuto poco spazio e oggi si ritrovano a poter dimostrare le proprie qualità. Sono delle opportunità che capitano e spero che i ragazzi possano cogliere le loro opportunità”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author