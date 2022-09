MONOPOLI – La S.S. Monopoli 1966 comunica di aver acquisito, a titolo definitivo dalla SSC Bari, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Carlo De Risio, fino al 30 giugno 2024.

Il centrocampista classe 1991 vanta oltre 260 presenze tra i professionisti, in C con le maglie di Benevento, Marsica, Catanzaro, Martina, Juve Stabia, Padova, Bari, Pescara e in Serie B con l’Avellino.