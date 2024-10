Mondo del lavoro Autism Friendly, accordo Comune di Bisceglie-ASL

BISCEGLIE – Firmato a Bisceglie il protocollo d’intesa Autism Friendly tra l’amministrazione comunale e l’ASL della BAT. L’accordo prevede l’inserimento delle persone affette da disturbi dello spettro autistico all’interno del mondo del lavoro, con la partecipazione delle attività commerciali cittadine che aderiranno all’iniziativa.

Il progetto si articolerà in tre fasi: il coinvolgimento dei commercianti, istituzioni e luoghi pubblici e privati che faciliteranno la fruizione dei servizi con misure specifiche dedicate e un percorso formativo organizzato dall’assessorato alle politiche sociali. Fondamentale, in tal senso, la collaborazione dell’ASL della sesta provincia pugliese in un programma di forte inclusione e sviluppo della comunità.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author