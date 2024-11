Molfetta, Halloween di tensione: bloccati ragazzini con armi improvvisate

Nella serata di Halloween, tre gruppi di adolescenti, tra i 15 e i 16 anni, si aggiravano per le strade di Molfetta (Bari) con passamontagna, miccette, pietre, un coltello, uova, farina e rifiuti. Gli oggetti, probabilmente destinati a creare disordini, erano pronti per “seminare il panico” tra i cittadini.

Quattro giovani sono stati fermati e identificati dalla Polizia Locale: tre sono stati affidati ai rispettivi genitori, mentre un ragazzo di 16 anni è stato denunciato per aver insultato e opposto resistenza agli agenti.

Il Comune ha reso noto che i gruppi stavano causando disagi tra passanti e automobilisti nella zona tra via Sergio Pansini e piazza Vittorio Emanuele, come già avvenuto l’anno precedente. Alcuni adolescenti sono riusciti a scappare, e uno di loro, durante la fuga, ha lanciato un coltello in strada, successivamente recuperato dagli agenti. Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato.

