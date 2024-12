Molfetta, crollo in Via D’Azeglio: la testimonianza di uno dei residenti

Sono stati momenti di tensione quelli vissuti dai residenti di Via Massimo D’Azeglio a Molfetta, dove questa mattina è crollato il solaio di una palazzina posizionato tra il primo piano e il piano terra. A rimanere ferita una donna residente nel locale, trasportata d’urgenza al Policlinico di Bari. Situazione drammatica anche per le quattro famiglie residenti nell’immobile, evacuate per motivi di sicurezza e che oggi rischiano di rimanere per strada. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia locale, il personale dello Spesal della Asl di Bari, i vigili del fuoco del comando di Molfetta e Bari per effettuati sopralluoghi e le operazioni di verifica della staticità dell’immobile.

Secondo le prime ricostruzioni ci sarebbero stati dei lavori in corso uno degli locali confinanti con quello reso inagibile dal crollo del solaio. Tutte le ipotesi sono ora al vaglio degli inquirenti, con la Procura di Trani che ha aperto un’inchiesta per fare chiarezza su quanto avvenuto.

