Bilancio, Pd: maggioranza solida, subito dietrofront su norma sindaci

Bari – Trentuno voti e una maggioranza solida: il Pd pugliese rivendica i risultati dopo l’approvazione del bilancio in via Gentile. E chiede confronto in maggioranza e dietrofront sulla norma che chiede ai sindaci di dimettersi sei mesi prima dell’eventuale candidatura alle Regionali.

