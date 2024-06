Mola di Bari, più risorse per welfare, scuole, manutenzione e politiche turistiche

Approvato a maggioranza, nel corso dell’ultima seduta del Consiglio Comunale di Mola di Bari, convocata dal presidente Nicola Tanzi per venerdì 21 giugno 2024, il provvedimento di Variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in netto anticipo rispetto ai termini previsti dalla norma. Si conferma l’ottima condizione dei conti pubblici dell’Ente e nell’occasione previste significative variazioni di bilancio attraverso l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione.

Più risorse per il welfare, per la manutenzione degli immobili, delle strade, degli ascensori pubblici (come nel caso dell’installazione di un montascale presso il plesso della Scuola Dante) e degli impianti termini. Principale destinazione di queste somme, che vanno ad aggiungersi a quelle già previste, sono gli immobili pubblici, in particolar modo l’edilizia scolastica. Più risorse per la manutenzione dei sistemi di fogna bianca e risorse che finanziano l’intervento di apertura dell’Arco Vaaz con il passaggio tra piazza XX settembre e lungomare Dalmazia (il cui progetto è stato già inviato in Soprintendenza per il parere obbligatorio). Previste agevolazioni TARI che saranno applicate in sede di emissione del saldo 2024 e che riguardano, come già registrano negli ultimi due anni, in particolar modo le famiglie con ISEE inferiore ai 10000 nonché le famiglie con persone disabili. Le variazioni di bilancio interessano anche gli investimenti in politiche culturali e turistiche, non solo finanziando gli eventi e le attività delle associazioni socio-culturali del territorio, ma anche l’allestimento di un infopoint turistico sul porto e l’apertura degli spazi culturali per le associazioni. Previste, inoltre, somme per avviare l’incarico di redazione del Piano Urbanistico Generale e per la rimozione e lo smaltimento della Posidonia dal sito di Portecchia. Previste, infine, somme per attrezzature sportive, rinnovo CPI edifici pubblici e vulnerabilità sisimica e per iniziative di antimafia sociale.

“Si tratta di un provvedimento che certifica l’ottimo stato di salute economico-finanziario dell’Ente – ha commentato a margine il sindaco di Mola di Bari, Giuseppe Colonna – e che ci consente di programmare in serenità e con le risorse già disponibili una serie di interventi attesi da tanto tempo”.

Nella stessa seduta approvati all’unanimità altri due provvedimenti: la transazione con la società Giovetti srl che chiude un contenzioso avviato nel 2013 riguardante i lavori del fronte mare e il Regolamento per l’utilizzo degli impianti sportivi.

