Bitonto, assaltano il bancomat e si feriscono: scaricati al Policlinico

BITONTO – Fanno esplodere un bancomat a Bitonto, nel Barese, ma due di loro restano gravemente feriti e vengono abbandonati al Policlinico di Bari. È quanto accaduto la notte scorsa, quando un commando, formato almeno da cinque persone, armate e travisate, ha fatto esplodere, con la tecnica della marmotta, lo sportello bancomat della Deutsche Bank, nella centralissima via Repubblica Italiana. Avrebbero prima sfondato la porta d’ingresso alla banca, poi posizionato l’esplosivo intorno all’Atm e attivato il congegno. Ma qualcosa è andato storto: due banditi sono rimasti gravemente feriti al volto. Entrambi sono stati abbandonati dai complici all’ingresso del Policlinico di Bari, su viale Ennio. Quando il personale sanitario si è accorto dei due uomini feriti, li ha trasportati al pronto soccorso, entrambi in codice rosso, tra Rianimazione e sale operatorie. Entrambi sono piantonati dalla polizia. A indagare sulla vicenda, agli agenti del locale commissariato che stanno ancora valutando quanto denaro sia stato portato via. Ad aiutare gli agenti nelle indagini, oltre alle testimonianze dei due ricoverati, le immagini di videosorveglianza della banca e della zona. Un episodio analogo a Bitonto era accaduto appena dieci giorni fa, il 15 giugno scorso, quando un commando ha fatto esplodere il bancomat della Monte dei Paschi di Siena, su corso Vittorio Emanuele, portando via 50 mila euro.

