Modugno: due agenti di Polizia Locale aggrediti, arrestato

Due agenti della polizia locale di Modugno (Bari) sono stati aggrediti nella serata di ieri da un uomo di Bari con precedenti penali, poi arrestato dai carabinieri. A darne notizia è il sindaco della città, Nicola Bonasia. L’episodio si è verificato in piazza Capitaneo, non lontano dalla Notte Bianca dello sport.

“Uno dei due agenti ha chiesto a un uomo di scendere dal marciapiede mentre percorreva la strada in moto – racconta Bonasia -. Il motociclista ha però reagito insultando e minacciando l’agente. Il collega, intervenuto in suo supporto, è stato a sua volta aggredito con offese e schiaffi”.

Dopo l’aggressione, l’uomo è fuggito ma è stato coinvolto in un incidente stradale a pochi metri dal luogo dell’attacco. “Non sappiamo bene come sia avvenuto l’incidente – continua il sindaco -, ma l’intervento dei carabinieri ha permesso di bloccarlo. Domani si terrà il processo per direttissima presso il Tribunale Monocratico di Bari”.

I due agenti stanno bene. “È fondamentale che tutti capiscano che comportamenti simili non saranno tollerati e verranno puniti”, conclude Bonasia ringraziando la polizia locale e i carabinieri per il loro impegno quotidiano nel garantire la sicurezza dei cittadini e combattere l’inciviltà dilagante.

