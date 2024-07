Altamura, esplosione a sportello Unicredit nella notte

Spiacevole fatto di cronaca ad Altamura, in provincia di Bari, nella notte tra sabato 20 e domenica 21 luglio: divelto e rubato il bancomat di uno sportello di Unicredit in via Bari, in seguito ad un’esplosione. Da valutare l’entità dei danni.

