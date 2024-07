Miss Italia e Codacons insieme per le vittime di stalking

Anche quest’anno, Miss Italia si schiera al fianco delle donne vittime di violenza sostenendo il progetto “Sportello Anti-Stalking”. Sabato 27 luglio 2024, alle ore 20:00, al Teatro Mediterraneo di Bisceglie, Marialaura Sibilano del Codacons parteciperà all’evento per promuovere questa importante iniziativa.

Da circa dieci anni, il concorso di bellezza collabora con Codacons e l’Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi per sensibilizzare l’opinione pubblica sul delicato problema dello stalking, che coinvolge migliaia di donne in Italia. L’obiettivo è fornire supporto rapido e capillare a chi subisce violenze fisiche e psicologiche.

L’intervento tempestivo si è rivelato cruciale per la risoluzione dei casi trattati dagli esperti. Per denunciare le violenze, è possibile contattare il numero verde 800199641 e ricevere gratuitamente una consulenza legale. Un team di professionisti, attivo in 43 sedi sul territorio, è pronto a fornire assistenza per interrompere l’assedio degli stalker e prevenire epiloghi drammatici.

