Alex Britti guest star dell’estate modugnese

Il celebre cantautore e chitarrista Alex Britti sarà la guest star dell’estate a Modugno. Il 1 agosto, presso il parcheggio del mercato coperto in via Padre Annibale Maria di Francia, Britti si esibirà in un live che inizierà alle ore 21:00. L’ingresso è gratuito e non è necessaria la prenotazione.

Il concerto sarà un viaggio musicale che attraverserà le diverse sfumature del repertorio di Britti, dal pop mainstream degli anni 2000-2010, con successi come “7000 caffè”, “La Vasca” e “Oggi sono io”, fino ai suoi brani più recenti caratterizzati da atmosfere sofisticate e jazzistiche, senza dimenticare i potenti colpi di chitarra blues e funk.

Sarà un’occasione speciale per presentare live i suoi ultimi lavori. Sul palco, insieme alla sua inseparabile chitarra, ci saranno batteria, basso, tastiere e un coro tutto al femminile.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author