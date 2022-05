MOLFETTA- Avrebbe custodito e nascosto nel proprio garage una mitragliatrice di nazionalità cecoslovacca calibro 7,65, con matricola illeggibile poiché punzonata, completa di caricatore ma senza munizioni; una pistola calibro 9 x 21, con caricatore contenente 13 cartucce; 17 cartucce calibro 9 x 21, contenute in una scatola e oltre 250 cartucce calibro 7,65: un minorenne di Molfetta è finito ai domiciliari per detenzione illegale di armi e munizionamento, ricettazione e riciclaggio.

È accaduto durante un servizio dei carabinieri della compagnia di Molfetta finalizzato alla prevenzione e repressione di sostanze stupefacenti, in cui hanno perquisito diverse abitazioni ed effettuato diversi controlli su strada, con perquisizioni personali e veicolari. Durante le operazioni, un locale è risultato positivo.

Infatti, i militari della sezione Operativa della compagnia hanno arrestato in flagranza di reato un minore del luogo, sul cui conto emergono gravi indizi di colpevolezza (accertamenti compiuti nella fase delle indagini preliminari che necessitano della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa) in ordine al reato di detenzione illegale di armi e munizionamento, ricettazione e riciclaggio

In particolare, all’interno del locale in uso e nella disponibilità di un minore di origini molfettesi, è stata trovata una pistola mitragliatrice di nazionalità cecoslovacca calibro 7,65, con matricola illeggibile poiché punzonata, completa di caricatore ma senza munizioni; una pistola calibro 9 x 21, con caricatore contenente 13 cartucce; 17 cartucce calibro 9 x 21, contenute in una scatola e oltre 250 cartucce calibro 7,65.

Il minore, le cui responsabilità dovranno essere accertate nel corso del successivo giudizio, è stato condotto presso la propria abitazione, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bari.

Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e le responsabilità del minore dovranno essere accertate nel corso del successivo giudizio, con il confronto con la difesa.