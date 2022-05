CAROVIGNO- Avrebbero appiccato il fuoco a uno scivolo nel parco comunale di Carovigno e postato una storia su Instagram: scivolata sui social seguita da denuncia dei carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni per due ragazzi di Carovigno.

L’allarme dell’incendio è stato dato da alcuni residenti della zona nella serata del 22 maggio e sul posto sono giunti i vigili del fuoco per domare le fiamme, gli agenti della polizia locale e il personale dell’ufficio tecnico del comune. Fortunatamente l’incendio non ha coinvolto gli alberi vicino allo scivolo e non c’erano bimbi nel parco al momento della bravata. Bravata finita sui social, che ha fatto il giro del web e finita nelle indagini 4.0 dei carabinieri.