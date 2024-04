MiniPia Turismo, Delli Noci: “ Un nuovo strumento per lo sviluppo del settore turistico in Puglia”

Il settore turistico è uno dei pilastri dell’economia pugliese, e per sostenere la sua crescita e promuovere l’innovazione tecnologica, la Regione Puglia ha introdotto il MiniPia Turismo. Questo nuovo strumento agevolativo, gestito da Puglia Sviluppo in qualità di organismo intermedio, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia il 26 aprile e sarà operativo per la presentazione delle domande a partire dal 22 maggio 2024.

Il MiniPia Turismo dispone di una dotazione iniziale di 20 milioni di euro, provenienti dal Programma regionale Puglia Fesr-Fse+ 2021-2027. L’obiettivo principale di questa misura è attrarre nuovi flussi turistici attraverso un’offerta capace di coniugare un turismo valoriale, esperienziale e culturale con forme di gestione tecnologicamente innovative. Questo permetterà di aumentare il potenziale competitivo del patrimonio storico, culturale e naturalistico pugliese.

Una delle principali caratteristiche del MiniPia Turismo è l’attenzione rivolta all’innalzamento degli standard qualitativi dell’offerta turistica. Ciò si traduce nell’ampliamento, l’ammodernamento e la ristrutturazione di immobili già esistenti, per adibirli a strutture turistiche alberghiere o extralberghiere. Questo è in linea con l’aggiornamento del Piano Strategico del Turismo Puglia 365, che mira a valorizzare il patrimonio esistente e a promuovere un turismo sostenibile.

La misura del MiniPia Turismo prevede anche la valorizzazione di edifici rurali, come masserie, trulli, torri e fortificazioni, oltre al recupero di immobili con interesse artistico e storico-architettonico e di immobili abbandonati situati nei centri storici. Inoltre, si prevede la realizzazione di infrastrutture sportive e di parchi tematici dedicati alla storia, al cinema, alle scienze, all’ambiente e alla società.

Un altro elemento chiave del MiniPia Turismo è la digitalizzazione delle imprese turistiche e la formazione degli operatori. Questo permetterà di migliorare i servizi offerti e di promuovere l’identità del territorio regionale. Inoltre, il sostegno offerto dalla misura favorirà l’occupazione regionale, con premialità se i destinatari sono giovani e donne.

Le aziende destinatarie del MiniPia Turismo sono le imprese turistico-alberghiere di ogni dimensione, inclusi grandi, medie, piccole e microimprese, nonché le reti d’impresa e i consorzi. Il sostegno previsto dalla misura combina una sovvenzione diretta a fondo perduto con un contributo in conto impianti determinato sul montante degli interessi relativi al finanziamento bancario. Inoltre, è prevista la possibilità di rilasciare garanzie sul finanziamento bancario.

L’assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia ha sottolineato l’importanza di questo strumento agevolativo per il settore turistico. Il MiniPia Turismo completa la strumentazione messa a disposizione dalla Regione per sostenere e promuovere il turismo in Puglia, spingendo le imprese turistiche verso l’innovazione tecnologica e l’ammodernamento dell’offerta. L’obiettivo è promuovere la competitività nel turismo e valorizzare le sinergie tra settori diversi, con un’attenzione particolare all’innovazione tecnologica.

I MiniPia Turismo prevedono programmi di investimento di importo compreso tra 30.000 euro e 5 milioni di euro. La dotazione iniziale di 20 milioni di euro potrà essere aumentata con ul

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts