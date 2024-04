Perde il controllo del tir e sfonda il guardrail in cemento: incidente sulla SS16

Un incidente si è verificato nel pomeriggio di martedì, sulla strada statale 16, nel tratto Maglie-Lecce.

All’altezza dello svincolo per Cavallino, il conducente di un tir ha perso il controllo del mezzo sul quale viaggiava per causa ancora da accertare. Il veicolo ha concluso la sua corsa contro le barriere che dividono le due carreggiate dei sensi di marcia opposti. La cabina di trazione ha quasi scavalcato i divisori, rimanendo in bilico, mentre il resto del mezzo ha ostruito il regolare deflusso del traffico stradale.

In seguito all’impatto non si registrano, fortunatamente, feriti. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, intervenuti per mettere in sicurezza l’area interessata dal sinistro, anche i carabinieri del Nucleo radiomobile della compagnia di Lecce.

