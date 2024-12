Metropolita di Kiev e Ucraina in visita a Bari: evento storico

Lunedì 16 dicembre, sarà per la prima volta in Italia Epifanio I, metropolita primate della Chiesa Ortodossa di Kiev e Ucraina, in visita ufficiale a Bari.

L’evento segue l’incontro del 7 novembre scorso tra Andrii Yurash, ambasciatore d’Ucraina nella Santa Sede e Sovrano Militare Ordine di Malta, con monsignor Giuseppe Satriano, arcivescovo di Bari-Bitonto.

La visita prevede un ricco programma di appuntamenti nei luoghi di massimo interesse religioso del capoluogo pugliese. Il programma ufficiale sarà annunciato dallo stesso ambasciatore Yurash.

Prima di raggiungere Bari, il metropolita Epifanio I farà tappa nelle città di Matera, Altamura e Gravina in Puglia per altri incontri istituzionali.

