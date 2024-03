Meteo, una settimana di pioggia quella che sta per cominciare

E’ una settimana di pioggia quella che sta per cominciare: alla perturbazione appena arrivata, martedì ne seguirà un’altra che porterà maltempo su tutta l’Italia, neve e temperature più basse, ma in linea con quelle tipiche di questo periodo dell’anno.

Sempre da lunedì è atteso un calo delle temperature in tutto il Centro, al Sud e nelle Isole, ma non al Nord, dove invece risaliranno leggermente. Non sarà un colpo di coda dell’inverno, ma è un tempo normale per questo periodo.

Per lunedì sera è prevista una tregua di bene durata. Martedì 5 marzo è attesa una nuova perturbazione, che si farà sentire al Nord e che fra mercoledì e giovedì, allontanandosi dall’Italia, porterà al Centro e al Sud un po’ di maltempo diffuso.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author