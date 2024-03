Meteo, piogge e temporali: allerta gialla su Puglia e Basilicata

Una perturbazione di origine atlantica tende ad approfondirsi sull’Italia, determinando una fase di tempo perturbato. Sulla base delle previsioni disponibili, la Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte (cui spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati) ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Allerta gialla su Basilicata e Puglia per piogge sparse, anche a carattere temporalesco, per lunedì 4 marzo. Allerta gialla pure in Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Sicilia e su alcuni settori di Veneto, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Sardegna.

