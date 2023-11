MESAGNE . Ha avvertito un malore mentre lavorava in un cantiere edile ed è morto nonostante 45 minuti di massaggio cardiaco: Cosimo De Paola, 64 anni, mesagnese, è spirato nel pomeriggio di lunedì in via Ajmonetto San Giorgio, poco lontano dalla villa comunale di Mesagne. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia di stato, i vigili urbani e i sanitari del 118. La morte sarebbe stata provocata da un attacco cardiaco, ma ci sono accertamenti in corso.

