LATIANO – È stata ritrovata e restituita al legittimo proprietario la chitarra rubata venerdì scorso dalla chiesa di San Giuseppe lavoratore di Latiano: a denunciare il furto era stato il parroco don Fernando Dellomonaco che aveva lanciato un appello alla sua comunità. Rivoleva la sua chitarra, il sacerdote. Ed è stato accontentato. I carabinieri della locale stazione, al termine di una articolata attività di indagine, hanno infatti ritrovato lo strumento, una Epiphone di colore nero modello Jumbo, per la gioia del prete musicista che, con un post su Facebook, ha voluto ringraziare i militari.

“Ringrazio con tutto il cuore i carabinieri di latiano che con solerzia hanno ritrovato la chitarra che mi era stata rubata. Il Signore vi ricompensi per questo bene, e per tutto il bene che fate a servizio della nostra Comunità cittadina”, ha scritto il prete, pronto a suonare la sua chitarra, come ogni venerdì, per l’Adorazione eucaristica.

