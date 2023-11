Ladro ruba chitarra al sacerdote, l’appello: “Aiutatemi a recuperarla”

LATIANO – Un misterioso ladro ha rubato dalla chiesa di San Giuseppe Lavoratore di Latiano la chitarra suonata dal parroco don Fernando Dellomonaco nell’Adorazione eucaristica. A renderlo noto è lo stesso prete che, attraverso il suo profilo Facebook, ha lanciato l’allarme e pure l’appello alla sua comunità.

Ladro ruba chitarra al sacerdote: “riporta la mia Epiphone”

“Giusto per informare tutta la cittadinanza latianese che va in giro un ladro di chitarre. Avevo lasciato la mia chitarra acustica Epiphone in chiesa pronta – spiega il sacerdote – come ogni venerdì per suonare nell’Adorazione Eucaristica e me l’hanno rubata!!! Al ladro dico che ha fatto un gesto ignobile: ha rubato in chiesa e ha rubato uno strumento musicale benedetto che serve esclusivamente per suonare per Gesù. Riporta per favore la chitarra in chiesa. Intatta. Chiedo a chi dovesse vedere in giro la mia chitarra (nera, modello Jumbo) se può aiutarmi a recuperarla. Grazie”.

Nessun dubbio che don Fernando, noto per la sua simpatia, sia pronto a perdonare il ladro laddove lo strumento tornasse a suonare nelle mani del legittimo proprietario.

