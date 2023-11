“BTM InterAzioni”, a Matera la fiera del turismo

MATERA – Nei giorni 13, 14 e 15 novembre prossimi, il Comune di Matera ospiterà “Btm InterAzioni”, noto format dedicato al turismo che da anni riunisce operatori, amministrazioni, imprese, enti pubblici e privati con l’obiettivo di creare e divulgare buone pratiche e contenuti di qualità, attraverso un confronto pro-attivo con le istituzioni locali, le imprese e gli operatori turistici di territori di eccellenza.

L’evento si fonde col tessuto socio-culturale locale, per trasmettere la brand experience a un pubblico più ampio rispetto a quello di settore e contribuire al posizionamento della destinazione e alla destagionalizzazione e alla diversificazione del prodotto. Btm propone un modello di turismo basato sui principi cardine di professionalità, formazione, destinazione e ospitalità, digitale e innovazione, alta qualità dei servizi, business, cultura, benessere, valorizzazione del territorio e accoglienza sostenibile.

Il Btm, operativo da nove anni nelle città italiane a più alta valenza turistica, è diventato nel tempo un evento internazionale immancabile con un marchio riconoscibile e riconosciuto, che consente di poter contare su afflussi di pubblico significativi e su importanti ricadute in termini di economia locale.

L’evento, patrocinato e finanziato dal Comune di Matera e dall’assessorato al Turismo, svolgerà in città un’edizione speciale con al centro il turismo culturale, esperienziale, paesaggistico, cinematografico, enogastronomico, formazione e confronto tra giovani e imprese del settore, incontri B2B tra buyer nazionali e internazionali e seller del territorio, laboratori (per es. pane, ceramica, argilla, cartapesta, legno, etc.) formazione per gli operatori del settore alberghiero ed extra alberghiero e turismo wedding. Oltre alla sezione dedicata ai convegni, animata da nomi di spicco del settore, sono previste attività esperienziali e di intrattenimento che coinvolgeranno buyer internazionali e giornalisti specializzati, accompagnati alla scoperta di Matera e delle sue bellezze. L’appuntamento con la sezione convegnistica si terrà nella Sala Ipogeo dell’Hotel Alvino 1884 a partire dalle ore 15 di mercoledì 15 novembre.

«Ospitare un format come Btm a Matera significa valorizzare l’una e l’altra e offrire un’ulteriore vetrina a una destinazione già di per sé molto ambìta -commenta l’assessore al Turismo Tiziana D’Oppido-. Inoltre, non è un caso che la nostra scelta di date sia caduta nella settimana prossima. L’abbiamo infatti deciso nell’ottica turistica della promozione della città, soprattutto finalizzata alla destagionalizzazione dell’offerta e all’incremento delle presenze a Matera anche nei mesi di più basso flusso turistico, come appunto il mese di novembre».

«Il turista contemporaneo – aggiunge Nevio D’Arpa, CEO & Founder di BTM Italia – desidera entrare nel contesto, vivere la comunità e respirarne l’autenticità. Le esigenze dei viaggiatori sono cambiate e per rispondere adeguatamente alla nuova domanda diventa importante sviluppare un approccio progettuale condiviso. Con BTM InterAzioni puntiamo a offrire un contributo determinante nel processo di trasformazione in atto, progettando e costruendo insieme alle comunità di riferimento. L’industria turistica è composta da mille sfaccettature, ed è in continua trasformazione, ecco perché diventa necessario stare al passo coi tempi e favorire momenti di incontro e di confronto come questo ».

