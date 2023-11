Bari: assenteisti Policlinico, Sanitaservice ‘Avevamo denunciato’

In relazione alla vicenda dei dieci dipendenti denunciati all’autorità giudiziaria (tre sottoposti a misura cautelare di divieto di dimora e di accesso nell’azienda ospedaliera Policlinico di Bari) perché accusati di truffa aggravata e false attestazioni in concorso, Sanitaservice Policlinico di Bari “aveva già presentato una denuncia-querela per il reato di truffa nei confronti di ignoti” il 9 agosto 2022. A comunicarlo con una nota è l’amministratore unico della società, Michele Carrassi. Per la Procura di Bari i dieci indagati con mansione di pulitori, dopo aver timbrato il bagde che segna l’inizio del turno di lavoro, si sarebbero poi allontanati dal Policlinico per svolgere faccende personali.

“La Sanitaservice – prosegue la nota – ha fatto richiesta di trasmissione degli atti al Gip ed al Pm per acquisire la documentazione e attivare i dovuti procedimenti disciplinari. L’azienda ospedaliero universitaria Policlinico di Bari ha sempre dato piena disponibilità e fornito ampia collaborazione per le verifiche del caso all’autorità giudiziaria e – conclude – qualora individuata come parte offesa si costituirà parte civile”.

