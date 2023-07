MESAGNE – A passeggio per il centro con addosso tre panetti di hashish, ma anche 25mila euro in contanti nascosti nel cestello della lavatrice di casa. Con l’accusa di spaccio, è stato arrestato C.D., 61enne di Mesagne: l’operazione è degli agenti della Polizia di Stato. Nell’ambito di servizi predisposti per il contrasto dei reati in materia di stupefacenti, diretta a rafforzare l’azione di contrasto alle condotte illecite connotate da maggiori profili di insidiosità e gravità, gli agenti della Squadra Mobile e del Commissariato di Mesagne hanno eseguito controlli su strada volti a contrastare il fenomeno della consumazione, soprattutto nel periodo estivo, di sostanze stupefacenti, con particolare attenzione ai più giovani. Eppure, fiuto di investigatore, i poliziotti sono stati insospettiti del comportamento del 62enne, fermato in strada e perquisito.

Soldi in lavatrice

L’uomo aveva occultato sotto i vestiti lo stupefacente, poi sequestrato. La successiva perquisizione presso l’abitazione ha consentito di rinvenire e sequestrare anche la somma di 25.000 euro, nascosta all’interno del cestello della lavatrice sotto indumenti sporchi. L’uomo è stato associato presso la Casa Circondariale di Brindisi a disposizione della locale Procura della Repubblica.

