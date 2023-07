Lizzanello, traffico e spaccio di droga: otto arresti

Dalle prime luci dell’alba è in corso un’attività di indagine con l’esecuzione di un provvedimento di custodia cautelare emesso dal GIP del Tribunale di Lecce nei confronti di 8 persone, di cui 6 in

carcere e 2 agli arresti domiciliari, cui sono contestati, a vario titolo, i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio, ricettazione e porto illegale di armi.

L’attività d’indagine ha ad oggetto due distinte organizzazioni criminali che sarebbero dedite al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti di vario genere e che avrebbero entrambe operato sul territorio di Lizzanello ed aree limitrofe. Iniziata nel mese di agosto del 2019 e protrattasi per circa un anno, su

delega della locale DDA, l’attività investigativa avrebbe riscontrato l’esistenza di dinamiche criminali riguardanti proprio quel territorio.

L’esecuzione del provvedimento ha visto impegnati oltre 60 Carabinieri in forza ai reparti dipendenti dal Comando Provinciale

di Lecce, con il concorso delle unità antidroga del Nucleo Carabinieri Cinofili di Modugno.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp