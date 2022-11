Mercato: Fasano, pronti i primi due colpi di mercato

Condividi su...

Due colpi in entrata pronti per il Fasano delle meraviglie. La squadra di mister Ivan Tisci, autentica rivelazione del girone H vuole rinforzarsi per provare a compiere il definito salto di qualità. Attesa per domani la firma di due calciatori fortemente voluto dal tecnico: Roberto Farinola in arrivo dall’Altamura e Francesco Losavio dal Bitonto. Farinola, classe 2001, conosce già Ivan Tisci dai tempi del Bisceglie.