BARI – A maggio raccoglieremo quello che ci siamo meritati. Questo il pensiero di Ciro Polito, intervenuto in conferenza stampa a quattro giorni dalla sfida contro il Pisa. “Siamo partiti troppo a bomba, ora manca la vittoria, ma in un percorso di una stagione intera è normale un periodo come questo” le parole del dirigente biancorosso, che ha parlato anche di mercato: “A gennaio vedremo di portare a casa qualche giocatore che possa far salire il livello della squadra. Cheddira e Caprile finiranno la stagione qui a Bari. Hanno l’attenzione di tanti club. La lista over è satura e il mercato di gennaio è particolare, non è facile trovare giocatori pronti”.