Melucci: ‘Regione Puglia valore aggiunto per Giochi di Taranto’

La ricostituzione del comitato organizzatore locale vede quali soci fondatori il Coni e il Comune di Taranto. Governo, Regione Puglia e Provincia di Taranto sono membri di diritto.

“Sono convinto che il Governo sarà in grado di mantenere fede alle responsabilità assunte verso i partner istituzionali e verso una intera comunità – dice Rinaldo Melucci al termine delle ultime giornate istituzionali nella capitale -. Insieme continueremo a fare di tutto perché Taranto abbia i suoi Giochi. È doveroso ringraziare tutti quelli che tra alterne vicende hanno lavorato per giungere in questi anni a simili risultati. Spero si sopiscano presto certe polemiche, che non giovano al futuro della città e della terra ionica”.

”Voglio ribadire che la stessa Regione Puglia rappresenta un valore aggiunto e fonte di contributi insostituibili lungo tutto il processo che condurrà all’evento internazionale, che si terrà in una ventina di comuni di almeno tre diverse province. Ragion per cui, confido che tutte le parti tornino molto presto a discutere dei dettagli operativi, in un clima nuovo. Oggi abbiamo finalmente tutti gli strumenti, anche se il tempo resta una variabile assai critica. Guardiamo alle aspettative e ai bisogni della comunità, unico faro che deve sempre guidare le nostre scelte”, conclude Melucci.

