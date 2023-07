Meloni: ‘Per Sud basta assistenzialismo, ma lavoro e crescita’

“Lo sviluppo dell’economia del Mezzogiorno è una priorità del nostro Governo. Siamo però convinti che questo obiettivo debba essere raggiunto abbandonando la logica assistenziale che non funziona, ma dando opportunità di lavoro e crescita e rendendo queste aree del Paese competitive e attrattive per investimenti e imprese”. Lo dichiara la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, commentando positivamente “la luce verde della Commissione europea alla creazione di una Zes unica per le Regioni del sud”. “La Zes unica – aggiunge – va esattamente in questa direzione e costituisce un cambio di passo per l’economia del sud”

