Meloni in Cdm: “L’Italia indica Raffaele Fitto come commissario europeo”

Roma – Alla fine senza troppe sorprese arriva l’uffucialita’ dalla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni che indica Raffaele Fitto commissario europeo per l’Italia. Lo fa’, durante il Cdm. Elogia il Ministro del Sud parlando di una persona che ha una grandissima esperienza e che ha saputo governare le deleghe che gli sono state affidate in questo governo con ottimi risultati. È una scelta dolorosa per me spiega la Premier, credo anche per lui, e per il governo, ma è una scelta necessaria chiedendo a tutti di rivolgere un applauso e un grande in bocca al lupo a Raffaele, che avrà davanti un compito estremamente complesso e allo stesso tempo entusiasmante.

Continuiamo a lavorare sul ruolo che chiediamo venga affidato all’Italia. Non ho motivo di credere che quel ruolo non verrà riconosciuto. Non per simpatia o antipatia verso il nostro governo, ma perché siamo l’Italia, nazione fondatrice. Una giornata impegnativa per l’esecutivo alle prese con il primo vertice del centrodestra dopo la pausa estiva a cui hanno preso parte Meloni, Salvini, Tajani Lupi. Leader che hanno rinnovato il patto di coalizione, con l’obiettivo di portare a compimento le riforme messe in cantiere e attuando il programma votato dai cittadini. Sotto la lente, la prossima legge di bilancio. Sarà seria ed equilibrata, fanno sapere e confermerà alcune priorità come la riduzione delle tasse, il sostegno a giovani, famiglie e natalità, e interventi per le imprese che assumono.

