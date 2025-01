Meloni contro la Procura: “Indagarmi è un danno alla nazione”

Alta tensione tra Governo e magistratura dopo l’inchiesta su Almasri. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, attacca la Procura di Roma, definendo l’indagine “chiaramente voluta” e accusando alcuni giudici di voler governare: “Se vogliono farlo, si candidino. Ma non possono governare loro e mandare me alle elezioni”.

Meloni si dice “fuori di sé” per la vicenda e ribadisce la sua determinazione: “Non mollo di un millimetro. Agli italiani dico: finché ci siete voi, ci sono anch’io”. L’Associazione Nazionale Magistrati replica secca: “I politici non facciano i magistrati, lascino valutare gli atti processuali”.

Lo scontro si estende anche all’inchiesta su Daniela Santanchè per presunta truffa all’Inps, che resterà a Milano, e alla decisione attesa domani, venerdì 31 gennaio, delle Corti d’Appello sul piano migranti in Albania. Intanto, le opposizioni chiedono che la premier riferisca immediatamente in Parlamento.

