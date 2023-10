Roma – Sono un essere umano, chi ci attacca rotola nel fango. La cattiveria e i metodi che usano per indebolirci hanno raggiunto vette mai viste prima.

Affida le sue parole ad un video-messaggio la Premier, Giorgia Meloni che ha preferito restare a casa con la figlia Ginevra, soprattutto dopo le vicende personali che l’hanno travolta in questa settimana. Un anno di risultati nell’anniversario della nascita del governo, sono tanti per la Presidnete del Consiglio che rivendica le scelte fatte. Occhi puntati sulla Legge di bilancio con l’obiettivo di fare presto e riflettori accesi sulle riforme costituzionali, che la premier spera di far partire entro novembre

