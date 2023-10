Giochi Mediterraneo: Fitto, ‘Governo garantirà risorse’

“E’ inutile fare polemiche, il Governo sta lavorando seriamente e bene, garantirà le risorse e i Giochi del Mediterraneo a Taranto si faranno e i fatti saranno quelli che smentiranno ancora una volta le inutili polemiche”. Lo ha detto Raffaele Fitto, ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr, a Bari a margine dell’iniziativa “L’Italia vincente – Un anno di risultati – Come il governo Meloni sta facendo ripartire la Nazione”, organizzata dai gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia in varie città.

