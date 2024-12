Melissano, spari nel market: rapinatori in fuga

MELISSANO – Armato di pistola ha fatto irruzione all’interno del supermercato, esplodendo due colpi in aria e portando via, sotto la minaccia del fuoco, il danaro custodito all’interno della cassa. Poi la fuga, a bordo di un’auto guidata da un complice. Caccia ai due rapinatori in azione questa sera, intorno alle 18, a Melissano, in provincia di Lecce, supermercato “Altasfera”.

Il “colpo” intorno alle 18: secondo quanto appreso, il mezzo utilizzato dai banditi è risultato rubato. Indagini in corso da parte dei carabinieri della locale stazione, ora chiamati a identificare la coppia di criminali. Il bottino è in via di quantificazione.

