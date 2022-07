Incidente stradale alle porte di San Foca, Marina di Melendugno. Una coppia, in sella ad una moto, ha perso la vita dopo la collisione con il cordolo della pista ciclabile. Si tratta di Antonio Carlà, 47enne di Lecce e Sara Rollo, 44enne di San Donato di Lecce. Una dinamica banale ma fatale, per la coppia non c’è stato nulla da fare, è morta sul colpo. I due rientravano da una cena con gli amici, gli stessi che, purtroppo, hanno assistito alla scena. A nulla è valso l’arrivo dei sanitari del 118. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri.