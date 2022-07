Alle ore 08.30 il sindaco Carlo Salvemini sarà a San Cataldo per l’inizio dei lavori di demolizione dell’immobile ex Windsurf sul lungomare Vespucci. I lavori prevedono la rimozione dell’immobile, realizzato nel 1972, oggi inutilizzato a rischio crollo per lesioni sui solai di copertura, che rappresenta un detrattore della bellezza del paesaggio del lungomare della marina.